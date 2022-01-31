СМИ: бензин в РФ занял второе место по дешевизне в Европе

Россия стала страной со вторым по дешевизне в абсолютных цифрах бензином в Европе. Средняя цена литра этого топлива у нас составила 51,3 рубля. Дешевле бензин оказался лишь в Казахстане, где он в среднем стоит всего 35,7 рубля.

Наиболее дорогим бензин оказался в Нидерландах, где литр топлива в российской валюте обойдется в 169,1 рубля. Свыше 150 рублей за литр придется заплатить также в Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, наиболее дешевое дизельное топливо продают в России. За литр просят 54,4 рубля. Не слишком оно будет стоить и в Казахстане, Белоруссии, а также на Украине. В Швеции же за него нужно будет отдать 172,4 рубля за литр - дороже, чем во всех остальных европейских странах.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе РФ сообщили, что не ожидают резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в России в 2022 году. В частности сдерживание цен обеспечивает эффективная работа демпферного механизма.