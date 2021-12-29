В ФАС оценили возможность резкого скачка цен на бензин в 2022 году

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что служба не ожидает, что цены на бензин и дизельное топливо резко вырастут в 2022 году.



По его словам, оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снижаются длительное время и находятся на уровне начала 2021 года. Цены растут на зимнее дизельное топливо из-за сезонного спроса, объяснил глава ФАС в интервью RTVI.

«Мы не ожидаем какого-то резкого роста цен. Тем более демпферный механизм, который существует, он эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать», - отметил Шаскольский.

Глава ФАС также напомнил, что в России сейчас цены на бензин в разы ниже, чем в соседних странах, в том числе благодаря демпферу.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что бензин в России стоил бы дороже на 15 рублей, если бы для сглаживания колебаний цен на топливо не работал демпфирующий механизм.

Кроме того, по его словам, когда ранее Минэнерго предлагало ввести запрет экспорта бензина, ситуация стабилизировалась благодаря совместной работе с компаниями и ФАС.