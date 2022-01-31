Экономист напомнила об увеличении пенсий с 1 февраля

Решение проиндексировать пенсии с 1 февраля на 8,6% было принято с учетом того, что фактическая инфляция сильно превысила прогнозируемую, сообщила доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

«Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией», - цитирует Сорокину агентство «Прайм».

Также с 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные выплаты по инвалидности, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий.

Ранее заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова заявила, что прибавка к пенсионной выплате после того, как произойдет индексация, в среднем будет равна 1 500 рублей.