В стране и мире Путин и Рахмон обменялись праздничными поздравлениями в телефонном разговоре Егор Левин В разговоре главы государств затронули тему актуальных вопросов международного сотрудничества. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры. Разговор состоялся в понедельник, 3 января. Главы государств обменялись праздничными поздравлениями и затронули тему актуальных вопросов международного сотрудничества. «В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», - сообщили в пресс-службе Кремля. Ранее, также в ходе телефонного разговора, президенты обсудили ситуацию в Афганистане. Лидеры двух стран договорились оставаться в тесном контакте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика