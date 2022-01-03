Путин и Рахмон обменялись праздничными поздравлениями в телефонном разговоре
В разговоре главы государств затронули тему актуальных вопросов международного сотрудничества.
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Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры. Разговор состоялся в понедельник, 3 января.
Главы государств обменялись праздничными поздравлениями и затронули тему актуальных вопросов международного сотрудничества.
«В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», - сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее, также в ходе телефонного разговора, президенты обсудили ситуацию в Афганистане. Лидеры двух стран договорились оставаться в тесном контакте.