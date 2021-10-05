Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Таджикистана
Главы государств договорились оставаться в тесном контакте, сообщает пресс-служба Кремля.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран договорились оставаться в тесном контакте.
Сегодня, 5 октября Рахмон отмечает День рождения. Глава российского государства поздравил своего таджикистанского коллегу с праздником, уточняет пресс-служба.