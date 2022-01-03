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В Израиле объяснили, почему решение по допуску в страну привитых «Спутником V» еще не принято

Елизавета Потейчук
15:58 03.01.2022
В Минздраве Израиля отметили, что туристы из стран, входящих в красный список, не смогут въехать на территорию страны без разрешения от комиссии по исключительным случаям.
В Израиле объяснили, почему решение по допуску в страну привитых «Спутником V» еще не принято
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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С воскресенья в Израиле возобновляется прием переболевших коронавирусом иностранных туристов из стран с низким риском распространения COVID-19, либо иностранцев, привитых препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Однако решения по вакцинированным препаратом «Спутник V» пока не принято. Минздрав Израиля ожидает официальных данных по эффективности препарата против омикрон-штамма, о чем ТАСС проинформировал израильский правительственный источник.

«Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта постановили, что с воскресенья, 9 января 2022 года, иностранцы, вакцинированные от коронавируса либо переболевшие ковидом, согласно определению Министерства здравоохранения Израиля, из стран из оранжевого списка смогут получить разрешение на въезд при условии предварительного заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также прохождения ПЦР-теста при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста», - говорится в заявлении пресс-службы израильского Минздрава.

Те иностранные граждане, которые не переболели  соответствии с определением министерства здравоохранения или не сделали прививку от инфекции, не будут допущены к въезду в Израиль. Кроме того, в пресс-службе Минздрава отметили, что туристы из стран, входящих в красный список, не смогут въехать на территорию государства без получения разрешения от комиссии по исключительным случаям.

Ранее Саудовская Аравия разрешила въезд привитым «Спутником V» гражданам РФ. Прежде власти данной страны требовали от паломников наличие прививки от коронавируса, зарегистрированной Всемирной организацией здравоохранения, передает ТАСС.

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