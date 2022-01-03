Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Психолог объяснил, как избежать разочарований при постановке целей на год

Елизавета Потейчук
15:11 03.01.2022
Специалист утверждает, что человеку желательно «настроить себя как ученого-исследователя, который проверяет, можно ли эти планы реализовать».
Психолог объяснил, как избежать разочарований при постановке целей на год
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Читайте нас на:

Клинический психолог, писатель Михаил Хорс рассказал, как несбывшиеся планы влияют на человеческую психику, а также раскрыл, как нужно ставить цели на предстоящий год. Специалист отметил, что планы могут носить любой характер, однако человеку не следует возлагать много ожиданий на них.

«План можно делать любой, а вот обязывать себя этот план выполнить не стоит, потому что жизнь - штука многофакторная, когда и что случается, мы толком не знаем. Поэтому многие испытывают отрицательные эмоции, когда настроят планов, реализовать их в полной мере не смогут, а дальше начинают себя за это ругать. Нужно помнить, что план - это фантазия о том, что мы сможем, а жизнь - это проверка», - сказал эксперт в интервью RT.

Постановка целей, говорит Хорс, является эффективным проявлением человеческой активности, но предпочтительнее  «настроить себя как ученого-исследователя, который проверяет, можно ли эти планы реализовать». В случае, если задуманное не претворится в жизнь, разочарований, соответственно, будет меньше. А если человек меньше переживает, то у него будет больше энергии для того, чтобы продолжать добиваться желаемого, утверждает специалист. Хорс также добавил, что расстройство и злость на себя или окружающих из-за отсутствия реализации задуманного перегружают нервную систему.

«Обращу внимание на догмат, что человек может все, все зависит от него. Это враньё. Я не знаю, зачем нам из всех YouTube-каналов навязывают. Люди наслушаются: это что, я могу все? Все зависит только от меня? И начинают фантазировать... Стоит все эти категоричные формулировки “все”, “всегда” осмыслять критическим мышлением и говорить себе: “Да, то, что смогу, я сделаю, что зависит от меня, я сделаю, а вот что не зависит, значит, не зависит”», - заключил психолог.

Ранее психолог  назвал главные симптомы «предновогодней депрессии».  Среди них, по словам Любови Крушинских, - отсутствие жизненной энергии, понижение настроения, стремление к уединению, разочарование, отчаяние, резкая смена настроение, а также беспокойный сон.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:44 В стране и мире
В МИД РФ допустили новые санкции США против «Северного потока - 2»
12:18 В стране и мире
Видео
СК возбудил уголовное дело после отравления детей в омской сауне
12:40 В стране и мире
Синоптик предупредил москвичей о «взрывном» потеплении на праздничной неделе
11:56 Армия
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
10:53 В стране и мире
В Сочи зафиксированы оползень и просадка грунта
Популярное
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Видео
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей
Видео
Водопад дома: опубликованы кадры потопа в люберецкой многоэтажке
Видео
Астроном рассказал, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали «убийцей»
Видео
Чудо на льду: в регионах России на замерзших водоемах появились рисунки
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом из-за «омикрона»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.