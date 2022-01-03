Психолог объяснил, как избежать разочарований при постановке целей на год

Клинический психолог, писатель Михаил Хорс рассказал, как несбывшиеся планы влияют на человеческую психику, а также раскрыл, как нужно ставить цели на предстоящий год. Специалист отметил, что планы могут носить любой характер, однако человеку не следует возлагать много ожиданий на них.

«План можно делать любой, а вот обязывать себя этот план выполнить не стоит, потому что жизнь - штука многофакторная, когда и что случается, мы толком не знаем. Поэтому многие испытывают отрицательные эмоции, когда настроят планов, реализовать их в полной мере не смогут, а дальше начинают себя за это ругать. Нужно помнить, что план - это фантазия о том, что мы сможем, а жизнь - это проверка», - сказал эксперт в интервью RT.

Постановка целей, говорит Хорс, является эффективным проявлением человеческой активности, но предпочтительнее «настроить себя как ученого-исследователя, который проверяет, можно ли эти планы реализовать». В случае, если задуманное не претворится в жизнь, разочарований, соответственно, будет меньше. А если человек меньше переживает, то у него будет больше энергии для того, чтобы продолжать добиваться желаемого, утверждает специалист. Хорс также добавил, что расстройство и злость на себя или окружающих из-за отсутствия реализации задуманного перегружают нервную систему.

«Обращу внимание на догмат, что человек может все, все зависит от него. Это враньё. Я не знаю, зачем нам из всех YouTube-каналов навязывают. Люди наслушаются: это что, я могу все? Все зависит только от меня? И начинают фантазировать... Стоит все эти категоричные формулировки “все”, “всегда” осмыслять критическим мышлением и говорить себе: “Да, то, что смогу, я сделаю, что зависит от меня, я сделаю, а вот что не зависит, значит, не зависит”», - заключил психолог.

Ранее психолог назвал главные симптомы «предновогодней депрессии». Среди них, по словам Любови Крушинских, - отсутствие жизненной энергии, понижение настроения, стремление к уединению, разочарование, отчаяние, резкая смена настроение, а также беспокойный сон.

