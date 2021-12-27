Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»

Психолог Любовь Крушинских в беседе с «Известиями» рассказала, какие признаки говорят о наличии предновогодней депрессии. Кроме того, специалист объяснила, почему может возникнуть такое состояние перед праздниками.

«Для многих людей новогодние праздники связаны с детским ожиданием чуда, так как наш внутренний ребенок ждет этого чуда и радости. Но иногда чудо не случается, так как мы забываем в себе этих детей. Детей, которые радовались мандаринам, шоколадкам, игрушкам, маминым тортикам и пирогам. А вместо этих простых радостей стали по-взрослому подводить итоги, ставить цели и задачи на будущий год», — объяснила Крушинских.

Как рассказала эксперт, некоторые люди зачастую перед наступлением дня рождения или других праздников, особенно перед Новым годом, жалуются на очень трудное эмоциональное состояние, напоминающее по симптомам депрессию или депрессивное расстройство.

Кроме того, Крушинских перечислила признаки такого состояния. Среди них, по ее словам, - отсутствие жизненной энергии, понижение настроения, стремление к уединению, разочарование, отчаяние, резкая смена настроение, а также беспокойный сон. Однако, отметила психолог, есть вероятность, что это еще не сама депрессия, а депрессивное состояние.

Ранее сотрудники Королевского колледжа Лондона, проведя соответствующее исследование, выяснили, что одной из причин повышения уровня С-реактивного белка, указывающего на развитие воспалительных процессов в организме, может являться депрессия.