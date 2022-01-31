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Мясников выразил сомнение в существовании «постковидного синдрома»

Алиса Кононенко
05:13 31.01.2022
По словам эксперта, осложнения, которые наблюдаются у некоторых пациентов после излечения от COVID-19, могут иметь место после любой другой болезни.
Мясников выразил сомнение в существовании «постковидного синдрома»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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У людей с ослабленным иммунитетом осложнения способна вызвать не только коронавирусная инфекция, но и многие другие болезни, заявил известный телеведущий и врач Александр Мясников.

«После тяжелого гриппа, после тяжелой бактериальной инфекции, после любой тяжелой инфекционной болезни, постинфекционные осложнения бывают всегда в том или ином проценте случаев. COVID-19 - не исключение, так что не надо говорить, что именно он дает такое», - цитирует Мясникова РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Медик подчеркнул, что люди с подвижным образом жизни легче переносят заболевание коронавирусом, и им не требуется длительная реабилитация после выздоровления.

По его словам, после так называемого «Ковид-ОРЗ» организм быстро приходи в норму, однако если COVID-19 сопровождался пневмонией, то восстановление займет больше времени.

Ранее Александр Мясников заявил, что для укрепления иммунитета при коронавирусной инфекции следует потреблять орехи. По словам врача, эти продукты способствуют ослаблению воспалительных процессов в организме, уменьшая C-реактивный белок. 

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