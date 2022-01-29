Мясников назвал продукт, укрепляющий иммунитет при COVID-19

Для того, чтобы поддержать организм и укрепить иммунитет при коронавирусной инфекции можно потреблять орехи. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», — сказал он.

Медик объяснил, что есть такие продукты, которые способствуют ослаблению воспалительных процессов в организме, уменьшая C-реактивный белок. Как отметил врач, именно орехи являются лидерами в этот списке.

Мясников обратил внимание, что на данный момент вакцинация от коронавируса является единственным способом защитить свой организм от последствий этой инфекции.

Напомним, что в стране за минувшие 24 часа обнаружили 113 122 новых случая COVID-19 в 85 регионах. По данным оперштаба, количество госпитализированных пациентов за сутки достигло 14 570. Было зарегистрировано 668 случаев смертей от данной инфекции. За сутки в РФ полностью выздоровели 30 010 человек.