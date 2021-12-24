Все школы России подключат к единой государственной информационной системе к 2023 году

С 2023 года все школы на территории России подключат к федеральной государственной информационной системе «Моя школа». Об этом рассказал глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

На базе данной системы, по словам министра, будет размещаться верифицированный контент, предназначенный для образовательных целей. Соответствующую информацию сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения планируют изменить федеральный перечень учебников. Как объяснили в ведомстве, в настоящее время в нем отсутствует часть изданий, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных образовательных стандартов.