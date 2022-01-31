Северный флот против подлодок «противника»: кадры учений в Норвежском море

В рамках учений с арктической экспедиционной группировкой отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота отработал противолодочные задачи в Норвежском море, сообщили в пресс-службе объединения.

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал флота Касатонов» осуществили поиск подводных лодок условного противника с помощью модернизированного противолодочного вертолета Ка-27М.

Взлетев с палубы фрегата «Адмирал флота Касатонов», пилоты Ка-27М выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному и магнитометрическому поиску «вражеских» подводных лодок. При этом они использовали штатное радиотехническое оборудование вертолета и бортовую гидроакустическую станцию.

Моряки использовали сведения, добытые летчиками, а также совершенствовали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов.

Отмечается, что главной целью учений является отработка действий сил российских ВМФ и ВКС по защите национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Отдельные учения также пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов.