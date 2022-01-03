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В Госдуме опровергли заявления о бесконечных природных ресурсах РФ

Алексей Курильченко
14:23 03.01.2022
Депутат Юрий Афонин призвал развивать геологоразведочные работы.
В Госдуме опровергли заявления о бесконечных природных ресурсах РФ
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
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Депутат Госдумы Юрий Афонин отреагировал на заявления о якобы неисчерпаемых природных ресурсах России. По его словам, Россия обладает конечным, хоть и очень большим запасом ресурсов и призвал двигаться в сторону развития георазведки.

«С точки зрения разведанных запасов есть цифры, сколько имеется нефти и газа, но, к сожалению, сейчас не такие большие средства вкладываются в геологоразведочные работы. Необходимо более детально изучать (эту сферу - прим.ред.), как это было в советское время. Должна быть разведка, государство должно в этом направлении двигаться», - сказал депутат телеканалу «360».

Он отметил, что в России все еще имеется большое количество неразведанных запасов. Имеются и труднодоступные месторождения, разработка которых на данный момент нецелесообразна.

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче углеводородов и по ряду групп твердых полезных ископаемых. При этом он сказал, что запасы ископаемых «никогда не кончатся».

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