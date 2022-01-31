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В Приморье началась вакцинация подростков от COVID-19

Анна Берестовая
04:20 31.01.2022
Для проведения вакцинации детей от 12 до 17 лет в регион доставили 90 доз препарата.
В Приморье началась вакцинация подростков от COVID-19
© Фото: Павел Лисицын РИА Новости
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В Приморском крае началась вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. Для прививания несовершеннолетнего населения на территорию региона поступила первая партия препарата «Спутник М».

Согласно сообщению властей Приморья, 90 доз вакцины были доставлены в Краевую детскую клиническую больницу №2. Прививаться с помощью данного препарата могут дети в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

«Прививать детей здесь начали с 31 января», - цитирует региональное правительство РИА Новости.

Вакцинация осуществляется по предварительной записи. Записаться для проведения процедуры можно по телефонам колл-центра, а также на портале «Госуслуги» и сайте er25.

Ранее директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в течение полугода стоит провести вакцинацию от COVID-19 для примерно десяти миллионов подростков. Такая мера, по его словам, сможет обезопасить детей от возможного тяжелого течения заболевания в случае заражения.

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