Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать 10 млн подростков от COVID-19 в течение полугода

Детям необходимо вакцинироваться от COVID-19, следует привить 10 миллионов подростков в течение полугода с целью обезопасить их от тяжелого течения болезни. Об этом заявил директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исходя из научных предпосылок и всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, то по крайней мере, 10 миллионов наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет надо в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть, и обезопасить их от возможных тяжелых случаев, обусловленных COVID-19», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В ноябре Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник М», которая предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Препарат разработали на той же платформе, что и «Спутник V», он состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Препарат уже начали поставлять в российские регионы. Вакцину для подростков получили Саратовская, Сахалинская, Московская области, а также Республика Чувашия.