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Рост числа заболевших COVID-19 в РФ достиг июньского минимума

Алексей Курильченко
14:12 03.01.2022
Коэффициент распространения инфекции также снизился до минимального значения.
Рост числа заболевших COVID-19 в РФ достиг июньского минимума
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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За сутки в России было выявлено 16 343 случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, прирост числа заболевших достиг минимума с 17 июня 2021 года.

При этом коэффициент распространения инфекции снизился до 0,86, что является минимумом с 11 марта 2021 года. Как сообщается на сайте оперштаба, этот показатель демонстрирует, сколько людей может заразить заболевший до изоляции. Ни один из десяти регионов с наибольшим числом заболевших не достиг коэффициента больше единицы.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский допустил подъем заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма. При этом количество госпитализаций не будет значительно увеличиваться.

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