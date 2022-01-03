СМИ: в Йемене захвачено грузовое судно ОАЭ

Мятежники-хуситы захватили шедшее под флагом Объединенных арабских эмиратов грузовое судно. Об этом сообщает аравийская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом. Захват произошел возле город Ходейда.

«Грузовое судно "Раваби" под флагом ОАЭ было захвачено отрядами хуситов в районе порта Ходейды. Судно направлялось с острова Сокотра в город Джизан. Оно доставляло медикаменты и оборудование для саудовской больницы на Сокотре. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы дать отпор пиратским действиям хуситов», - цитирует сообщение издание Al Arabiya.

Захват также подтвердил в соцсетях лидер мятежной организации Яхья Сария. Согласно его сообщению в Twitter, судно якобы вошло в территориальные воды Йемена без лицензии для «совершения враждебных действий».

В прошлом году в северной части Индийского океана израильское торговое судно было атаковано из неопознанного оружия. Инцидент произошел, когда судно направлялось из порта Саудовской Аравии в ОАЭ.