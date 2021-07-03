Неизвестные атаковали израильское судно в Индийском океане

В северной части Индийского океана израильское торговое судно было атаковано из неопознанного оружия. Об пишет Haaretz, ссылаясь на ливанский телеканал Al Mayadeen.

Инцидент произошел, когда судно направлялось из порта Саудовской Аравии в ОАЭ. Согласно предварительной информации, после удара на корабле случилось возгорание.

Отмечается, что пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Официального комментария от властей Израиля также не было.

В январе этого года сообщалось, что пираты в Гвинейском заливе напали на грузовое судно Mozart, шедшее под флагом Либерии. Тогда бандиты захватили в плен 15 членов экипажа, один человек погиб.