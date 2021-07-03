Неизвестные атаковали израильское судно в Индийском океане
По данным СМИ, в результате обстрела на торговом корабле начался пожар.
© Фото: U.S. Navy
В северной части Индийского океана израильское торговое судно было атаковано из неопознанного оружия. Об пишет Haaretz, ссылаясь на ливанский телеканал Al Mayadeen.
Инцидент произошел, когда судно направлялось из порта Саудовской Аравии в ОАЭ. Согласно предварительной информации, после удара на корабле случилось возгорание.
Отмечается, что пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Официального комментария от властей Израиля также не было.
В январе этого года сообщалось, что пираты в Гвинейском заливе напали на грузовое судно Mozart, шедшее под флагом Либерии. Тогда бандиты захватили в плен 15 членов экипажа, один человек погиб.