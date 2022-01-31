В стране и мире Коронавирус Иммунолог спрогнозировал «глобальную стабилизацию» коронавируса Алиса Кононенко По мнению эксперта, к середине года управляемость эпидемического процесса резко возрастет. © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: К середине года ситуация с распространением коронавируса в мире станет более контролируемой, считает иммунолог Николай Крючков. «Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии "омикрон". Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет», - заявил Крючков в эфире радио Sputnik. По словам медика, в России заметное улучшение эпидемиологической ситуации будет заметно уже осенью. «Я это сравниваю с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки. Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны. Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация. Думаю, этот процесс может занять еще года три, при этом будет уже гораздо легче», - отметил иммунолог. Он добавил, что улучшение ситуации будет обусловлено формированием у россиян коллективного иммунитета к COVID-19. Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов объяснил, что повторные заболевания коронавирусом связаны с появлением новых штаммов этой инфекции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика