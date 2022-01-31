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Иммунолог спрогнозировал «глобальную стабилизацию» коронавируса

Алиса Кононенко
03:48 31.01.2022
По мнению эксперта, к середине года управляемость эпидемического процесса резко возрастет.
Иммунолог спрогнозировал «глобальную стабилизацию» коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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К середине года ситуация с распространением коронавируса в мире станет более контролируемой, считает иммунолог Николай Крючков.

«Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии "омикрон". Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет», - заявил Крючков в эфире радио Sputnik. 

По словам медика, в России заметное улучшение эпидемиологической ситуации будет заметно уже осенью.

«Я это сравниваю с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки. Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны. Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация. Думаю, этот процесс может занять еще года три, при этом будет уже гораздо легче», - отметил иммунолог.

Он добавил, что улучшение ситуации будет обусловлено формированием у россиян коллективного иммунитета к COVID-19.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов объяснил, что повторные заболевания коронавирусом связаны с появлением новых штаммов этой инфекции.  

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