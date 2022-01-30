Вирусолог объяснил повторное заболевание COVID-19

Повторные заболевания коронавирусом связаны с появлением новых штаммов инфекции. Об этом рассказал вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Также специалист напомнил, что сейчас появились новые варианты COVID-19, способные преодолевать вакцинный иммунитет, особенно у тех, кто делал иммунизацию давно.

При этом он подчеркнул, что ревакцинированные люди болеют коронавирусом меньше. А наиболее тяжелое течение заболевания, по словам медика, наблюдаются у невакцинированных пациентов, пишет РИА Новости.

Ранее врач Владимир Зайцев назвал главную опасность насморка при заражении штамом COVID-19 «омикрон». В частности, он напомнил, что при насморке нарушается процесс насыщения мозга кислородом.