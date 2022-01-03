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Синоптик предупредил москвичей о «взрывном» потеплении на праздничной неделе

Егор Левин
12:40 03.01.2022
Перемена погоды включает в себя возможные мокрый снег, метель, снежные заносы и гололед.
Синоптик предупредил москвичей о «взрывном» потеплении на праздничной неделе
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов предупредил москвичей о резкой перемене погоды в новогодние праздничные дни. По словам эксперта, ожидать неблагоприятные погодные явления стоит со среды, 5 января.

«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января у нас “взрывное” потепление от ночных -11...-13 градусов до 0 днем», - заявил Шувалов в беседе с RT.

При этом, в данном случае «неблагоприятные погодные явления», связанные с потеплением, включат в себя мокрый снег, метель, снежные заносы и гололед. В четверг, по словам синоптика, интенсивность снизится, а теплая погода продолжит держаться.

Ранее москвичам предсказали преждевременный приход весны. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в феврале ожидается на 3 градуса выше климатической нормы, а в марте - на 4 градуса.

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