Байден заявил о продуктивном телефонном разговоре с Зеленским
Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источник в правительстве Украины, что состоявшийся в минувший четверг телефонный разговор Байдена и Зеленского нельзя назвать конструктивным.
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Президент США Джо Байден заявил, что телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся на прошлой неделе, носил продуктивный характер.
«У нас состоялся продуктивный разговор с президентом Зеленским, и мы продолжаем непрерывно участвовать в дипломатическом взаимодействии», - цитирует Байдена РИА Новости.
Ранее телекомпания CNN сообщила о росте напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном и о том, что состоявшийся в минувший четверг телефонный разговор президентов обеих стран нельзя назвать конструктивным.
По версии журналистов, глава Белого дома и его советники недовольны тем, что Киев «преуменьшает российскую угрозу».