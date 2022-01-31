Байден заявил о продуктивном телефонном разговоре с Зеленским

Президент США Джо Байден заявил, что телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся на прошлой неделе, носил продуктивный характер.

«У нас состоялся продуктивный разговор с президентом Зеленским, и мы продолжаем непрерывно участвовать в дипломатическом взаимодействии», - цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее телекомпания CNN сообщила о росте напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном и о том, что состоявшийся в минувший четверг телефонный разговор президентов обеих стран нельзя назвать конструктивным.

По версии журналистов, глава Белого дома и его советники недовольны тем, что Киев «преуменьшает российскую угрозу».