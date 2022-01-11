Фура едва не рухнула с моста в реку после ДТП в Москве: видео

Две фуры столкнулись на МКАД, одна из них после ДТП едва не рухнула с моста и повисла над Москвой-рекой. Водителя пришлось спасать при помощи специальной лестницы и веревок.

«На 67-м км МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков, в результате столкновения одна из машин пробила ограждение Спасского моста и кабина повисла над рекой. В настоящее время водителя спасли с помощью ручной лестницы и веревки. Пострадавших, по предварительной информации, нет», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.

В настоящее время на месте дорожной аварии работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП осложнено, участок проезжей части перекрыт. В ГИБДД и столичном Департаменте транспорта рекомендовали водителям заранее выбирать маршруты объезда.