В Краснодарском крае начали эвакуировать хутор из-за непогоды

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь сообщил, что в хуторе Веселый началась эвакуация из-за подъема уровня воды в канале. Лесь попросил жителей взять необходимые документы и вещи.

«Уважаемые жители хутора Веселого Южного сельского поселения, начинается эвакуация. Автобусы находятся на главной улице», - написал Лесь у себя в Telegram.

В хуторе днем, 31 января, велось укрепление дамбы, жителей предупреждали о вероятном подъеме уровня воды, который может спровоцировать подтопления. В школе №22 в хуторе Новотроицком Крымского района развернут эвакуационный пункт.

Ранее на Кубани был введен режим повышенной готовности для подавляющего большинства районов из-за непогоды. Только в Славянском районе на тот момент было подтоплено 36 дворов. Количеству выпавших осадков были поражены даже коренные жители Краснодара.