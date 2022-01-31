Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Краснодарском крае начали эвакуировать хутор из-за непогоды

Елизавета Потейчук
22:17 31.01.2022
Эвакуационный пункт развернули в школе №22 хутора Новотроицкого Крымского района.
В Краснодарском крае начали эвакуировать хутор из-за непогоды
© Фото: mchs.gov.ru
Читайте нас на:

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь сообщил, что в хуторе Веселый началась эвакуация из-за подъема уровня воды в канале. Лесь попросил жителей взять необходимые документы и вещи.

«Уважаемые жители хутора Веселого Южного сельского поселения, начинается эвакуация. Автобусы находятся на главной улице», - написал Лесь у себя в Telegram.

В хуторе днем, 31 января, велось укрепление дамбы, жителей предупреждали о вероятном подъеме уровня воды, который может спровоцировать подтопления. В школе №22 в хуторе Новотроицком Крымского района развернут эвакуационный пункт.

Ранее на Кубани был введен режим повышенной готовности для подавляющего большинства районов из-за непогоды. Только в Славянском районе на тот момент было подтоплено 36 дворов. Количеству выпавших осадков были поражены даже коренные жители Краснодара.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.