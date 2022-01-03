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СК возбудил уголовное дело после отравления детей в омской сауне

Алексей Курильченко
12:18 03.01.2022
На данный момент состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело после отравления девятерых детей парами хлора в одной из саун Омска. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 

«По предварительным данным, в сауне на ул.Дианова в Омске 2 января отдыхали три семьи с 9 детьми в возрасте от 3 до 16 лет. После 22 часов вечера уже дома родители всех детей заметили их недомогание и обратились в больницу. В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное, их обследуют врачи. На месте происшествия работают следователи, взяты пробы воды в бассейне, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается», - говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее по факту отравление детей омская прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Кировского округа Омска Дмитрий Назаров.

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