В стране и мире СК возбудил уголовное дело после отравления детей в омской сауне Алексей Курильченко На данный момент состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело после отравления девятерых детей парами хлора в одной из саун Омска. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). «По предварительным данным, в сауне на ул.Дианова в Омске 2 января отдыхали три семьи с 9 детьми в возрасте от 3 до 16 лет. После 22 часов вечера уже дома родители всех детей заметили их недомогание и обратились в больницу. В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное, их обследуют врачи. На месте происшествия работают следователи, взяты пробы воды в бассейне, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается», - говорится в сообщении на сайте СК. Ранее по факту отравление детей омская прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Кировского округа Омска Дмитрий Назаров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика