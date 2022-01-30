В МИД Британии анонсировали новые санкции против России

Власти Соединенного Королевства планируют расширение санкций против России из-за увеличения напряженности ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс в беседе с телеканалом Sky News.

«На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства. В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции», - сказала глава внешнеполитического ведомства.

В то же время Трасс не ответила на вопрос о том, какими именно будут анонсированные санкции против российской стороны.

«Ничего не исключается», - добавила министр иностранных дел Соединенного Королевства.

В понедельник, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации вокруг Украины вызвано «информационной истерикой», а также действиями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием перед важными встречами.