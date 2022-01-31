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Джонсон отказался уходить в отставку после доклада о вечеринках во время локдауна в Британии

Елизавета Потейчук
19:40 31.01.2022
Британский премьер отметил, что после инцидента необходимо «дождаться результатов расследования полиции, прежде чем делать преждевременные выводы».
Джонсон отказался уходить в отставку после доклада о вечеринках во время локдауна в Британии
© Фото: Martyn Wheatley Parsons Media Globallookpress
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках, проводимых в период локдауна в правительственной резиденции. Согласно тексту расследования, ранее опубликованному канцелярией британского премьера, некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна. Вместе с этим британскому правительству следует рассмотреть уроки, извлеченные из этих нарушений, не дожидаясь завершения расследования полицейских.

«Я понимаю, что думают люди по всей стране относительно предположения, что происходящее на Даунинг-стрит было нарушением антиковидных правил. Я понимаю, насколько они разгневаны по этому поводу. Я извинялся несколько раз, но я должен сказать, что мы должны дождаться результатов расследования полиции, прежде чем делать преждевременные выводы», - цитирует РИА Новости слова Джонсона.

Ранее стало известно, что в Британии с 27 января отменяются требования носить маски в общественных местах и предъявлять сертификат о вакцинации для участия в мероприятиях. По словам Бориса Джонсона, в скором времени в Британии к коронавирусу будут относиться, как к обычной простуде.

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