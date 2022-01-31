Бразильский чемпион мира по футболу 2002 года Роберто Карлос сыграет за команду английского паба, победившую в розыгрыше трансфера мечты на аукционном сайте eBay.

48-летний экс-защитник, игравший за «Реал Мадрид» и известный своими ударами со штрафных, сменит желтую форму сборной Бразилии на красную футболку команды «Шрусбери». На клубном уровне Роберто Карлос трижды выигрывал Лигу чемпионов и завоевал четыре титула чемпиона Испании. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

В России Карлос выступал за махачкалинский «Анжи».

Ранее датский футболист подписал контракт с командой Английской премьер-лиги «Брентфорд» до конца нынешнего сезона. Кристиан Эриксен возобновляет свою футбольную карьеру после перенесенной операции на сердце.