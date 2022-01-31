Датчанин Эриксен возвращается в футбол после остановки сердца

Датский полузащитник Кристиан Эриксен возобновляет свою футбольную карьеру. Он подписал контракт с английской премьер-лигой «Брентфорд» до конца нынешнего сезона.

Ранее датский футболист перенес операцию на сердце вследствие его остановки во время матча Дания-Финляндия на Евро-2020. Футболисту был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор. Продолжать сотрудничество с итальянским «Интером» он уже не мог: в Италии футболистам запрещено наличие дефибриллятора во время игры.

После английский «Брентфорд» пригласил играть 29-летнего полузащитника. Он сможет продлить контракт по его истечении еще на один год. Приветственный ролик в адрес Эриксена был опубликован в Twitter английского футбольного клуба.

Ранее бывший спортивный директор команды Оресте Чинквини пожалел российского нападающего Александра Кокорина, играющего в составе итальянской «Фиорентины». По словам Оресте, тот выглядит напуганным и сбитым с толку.