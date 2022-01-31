Врач назвала идеальное время суток для вакцинации

Наибольшую активность человеческий иммунитет проявляет по утрам. Именно в это время следует прививаться, в частности и от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала врач-терапевт и гастроэнтеролог Вера Сухова.

Специалист напомнила, что целью вакцинации является профилактика инфекционных заболеваний. Защита, которая впоследствии сохраняет здоровье организма, вырабатывается, когда иммунная система воспринимает вакцину как вирус.

Медик также добавила, что саму болезнь прививка вызвать никак не может. Тем не менее, как указала она в беседе с агентством «Прайм», процедура вакцинации имеет ряд противопоказаний, среди которых выделяются как острые заболевания, так и хронические системные инфекции. Также вакцинацию нельзя проводить тем, кто перенес в течение года инсульт или острый коронарный синдром.

Ранее сообщалось, что на территории Ленинградской области стартовала вакцинация подростков от COVID-19. К настоящему времени в район было доставлено в сумме 720 комплектов вакцины «Спутник М».