В Ленинградской области началась вакцинация подростков от коронавируса. Юные пациенты получили первый компонент вакцины «Спутник М» в Кировской детской поликлинике.

К настоящему моменту в район было отправлено 90 комплектов вакцины. Всего же в Ленинградскую область поступило 720 комплектов.

Главный врач Кировской клинической межрайонной больницы Александр Жарков отметил рост заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних, который начался с приходом в нашу страну омикрон-штамма. Медик при этом призвал родителей защитить своих детей и привести их на вакцинацию от инфекции.

В ноябре прошлого года Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Препарат создан на той же платформе, что и «Спутник V», и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.