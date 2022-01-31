В Минобороны РФ ответили на заявление МИД Эстонии о якобы «нарушении воздушного пространства»

В Министерстве обороны России прокомментировали сообщение МИД Эстонии о том, что российский истребитель Су-27 якобы «нарушил воздушное пространство» республики в районе острова Вайндлоо. Согласно информации оборонного ведомства, 29 января полеты российских истребителей не проводились над акваторией Балтийского моря.

«Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в Эстонию на авиабазу прибыли шесть истребителей ВВС США в рамках учений Astute Protector. По словам генерал-майора Йорга Леберта, вновь прибывшие дополнительные самолеты будут работать в тесном контакте с эстонскими подразделениями.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.