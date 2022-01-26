Шесть истребителей ВВС США прибыли в Эстонию

На авиабазу в Эстонии прибыли шесть истребителей ВВС США в рамках учений Astute Protector, цель которых обеспечить оперативную совместимость подразделений. Об этом сообщила пресс-служба генштаба сил обороны Эстонии.

«Сегодня шесть истребителей F-15E Strike Eagle ВВС США прибыли на авиабазу Эмари в рамках учений Astute Protector», – сообщает пресс-служба.

По словам генерал-майора Йорга Леберта, вновь прибывшие дополнительные самолеты будут работать в тесном контакте с эстонскими подразделениями, чтобы «повысить нашу готовность обеспечить критически важную оперативную совместимость и подчеркнуть твердую солидарность Североатлантического союза».

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