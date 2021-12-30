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Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы

Иван Линдеманн
23:54 30.12.2021
Эксперт напомнил, что зачастую люди уходят в отпуск, однако не чувствуют себя отдохнувшим.
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
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Во время длительных новогодних каникул крайне важно правильно отдохнуть. Психотерапевт Гурген Хачатурян дал несколько советов по организации отдыха во время зимних выходных.

Эксперт напомнил, что зачастую люди уходят в отпуск, однако не чувствуют себя отдохнувшим. Обычно это происходит потому, что такие люди не берут паузу в полной мере – иногда они просто не знают, как это сделать.

Психотерапевт отметил, что для полноценной перезагрузки можно изменить отношение к отдыху – в первую очередь не стараться провести праздники продуктивно. Эксперт призвал россиян «разрешить себе ничего не делать», посоветовал не ставить себе задач и не применять к своей деятельности критерий эффективности.

«Активный отдых — совсем не обязательно значит "хороший". Эффективность нужна на работе, а во время отпуска или каникул лучше просто получать удовольствие», - сказал эксперт в беседе с «Газета.ру».

Ранее врач-нарколог Егоров в беседе со «Звездой» рассказал, сколько следует спать после праздничного застолья с участием алкоголя. Врач призвал не ставить будильник и ориентироваться на ощущения организма. После пробуждения следует есть легкую пищу, пить минеральную воду и морс, а также обратить внимание на кисломолочные продукты.

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