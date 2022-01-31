Небензя покинул заседание СБ ООН перед выступлением представителя Украины

Перед выступлением представителя Украины постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя вынужден был покинуть заседание организации из-за встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которая была запланирована ранее. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица начал свое выступление после ухода Небензи. Россию далее на заседании представляет первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Прошу не воспринимать это в качестве демарша. Я должен покинуть эту встречу из-за запланированной ранее встречи с генеральным секретарем по вопросу нашего председательства», - цитирует ТАСС слова Небензи.

Напомним, что в рамках заседания СБ ООН постпред РФ при ООН заявлял, что намеренное несоблюдение Минских соглашений Киевом может закончиться плачевно для Украины. Он также отметил, что украинский кризис имеет только одно измерение - внутригосударственное.