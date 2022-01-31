СК начал проверку после падения ребенка из окна многоэтажки в Москве

Следственный комитет начал проверку после гибели мальчика, который выпал с 18-ого этажа жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«По данному факту следователями ГСУСК по Москве организовано проведение доследственной проверки. Причины произошедшего устанавливаются», - передает РИА Новости слова Ивановой.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что трагедия случилась, когда ребенок играл в общем коридоре подъезда.

Ранее сообщалось о школьнице, которая якобы выпала с 22-го этажа в Москве и выжила. Девочка находится в больнице под наблюдением врачей, о состоянии ребенка ничего не сообщается.