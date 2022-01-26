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Постпредство РФ при ООН заявило о распространении лжи США насчет Украины

Виктория Ивашечкина
03:48 26.01.2022
Ведомство напомнило о деструктивной линии в политике Соединенных Штатов.
Постпредство РФ при ООН заявило о распространении лжи США насчет Украины
© Фото: Guenter Fischer, imagebroker, Globallookpress
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Постпредство России при ООН заявило, что вместо поддержки минских соглашений США распространяют ложь по ситуации вокруг Украины.

«В качестве яркого примера деструктивной линии США выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что позиция США по данному вопросу не имеет ничего общего с реальностью.

«Вместо выражения поддержки резолюции Совета безопасности 2202, которая утвердила минский Комплекс мер в качестве международно правовой основы, американцы предпочитают распространять откровенную ложь», - отмечается на сайте постпредства. 

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне назвали голословными обвинения США в подготовке РФ вторжения на Украину.

В дипмиссии назвали происходящее подтверждением непрекращающегося информационного давления на Россию. Там также призвали США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных РФ проектов договоров.

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