Постпредство РФ при ООН заявило о распространении лжи США насчет Украины
Постпредство России при ООН заявило, что вместо поддержки минских соглашений США распространяют ложь по ситуации вокруг Украины.
«В качестве яркого примера деструктивной линии США выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что позиция США по данному вопросу не имеет ничего общего с реальностью.
«Вместо выражения поддержки резолюции Совета безопасности 2202, которая утвердила минский Комплекс мер в качестве международно правовой основы, американцы предпочитают распространять откровенную ложь», - отмечается на сайте постпредства.
Ранее в российском посольстве в Вашингтоне назвали голословными обвинения США в подготовке РФ вторжения на Украину.
В дипмиссии назвали происходящее подтверждением непрекращающегося информационного давления на Россию. Там также призвали США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных РФ проектов договоров.