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СМИ: Белый дом готовит санкции против членов советов директоров госкомпании РФ

Алексей Курильченко
17:39 31.01.2022
Ограничения могут быть введены в случае «российской агрессии в отношении Украины».
СМИ: Белый дом готовит санкции против членов советов директоров госкомпании РФ
© Фото: Keegan Barber, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Администрация президента США готовит пакет санкций против членов советов директоров крупных российских госкомпаний и крупных чиновников, при этом ограничения могут коснуться и членов их семей. Об этом сообщает издание Financial Times, отмечая, что ограничения введут в случае «российской агрессии в отношении Украины».

«Физические лица, которых мы определили, близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или, как минимум, имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля», - сообщает источник издания.

Источник также отметил, что лица, которые могут быть подвергнуты санкциям, могут лишиться возможности хранить деньги на Западе или посещать западные вузы.

Ранее стало известно, что власти Соединенного Королевства планируют расширение санкций против России из-за увеличения напряженности ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс. В Кремле назвали данное решение «атакой на бизнес».

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