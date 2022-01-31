В госпиталях ЗВО вылечили более четырех тысяч гражданских пациентов с СOVID-19 с начала года

Более четырех тысяч гражданских пациентов, болевших коронавирусом, вылечились и выписались из военных госпиталей Западного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

«Мощности медицинской службы Западного военного округа позволяют оказывать помощь регионам в борьбе с коронавирусом. Имеется необходимый запас медикаментов», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Он подчеркнул, что в военных госпиталях ЗВО работают высококвалифицированные медики с большим опытом лечения коронавируса не только в России, но и за границей.

Ранее сообщалось, что более 220 военных медиков из Петербурга направили в Подмосковье для борьбы с СOVID-19. Среди военных медиков - инфекционисты, а также средний и младший персонал.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин