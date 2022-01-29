Более 220 военных медиков из Петербурга направили в Подмосковье для борьбы с СOVID-19

Из военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге направили более 220 военных медиков в Подмосковье для того, чтобы помочь региону в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Военные медики доставлены в Подмосковье бортами военно-транспортной авиации ВКС России и уже приступили к лечению гражданских пациентов во временном медицинском центре, развернутом на фондах Конгрессно-выставочного центра Минобороны России в подмосковной Кубинке», - сообщили в Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, среди военных медиков - инфекционисты, а также средний и младший персонал. В медицинский отряд вошли 73 врача образовательного учреждения, а также свыше 150 курсантов факультетов подготовки врачей для сухопутных войск и ВМФ.

«Курсанты академии будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава как средний и младший медицинский персонал...Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии», - добавили в министерстве.

Также в МО обратили внимание, что допуск курсантов академии к оказанию медпомощи больным с COVID-19 осуществляется исключительно по их собственному желанию.

Следует отметить, что с начала пандемии коронавирусной инфекции группировка военных медиков из Санкт-Петербурга в четвертый раз направляется в Московскую область для оказания помощи гражданскому населению региона в борьбе с COVID-19.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.