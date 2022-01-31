Турчак назвал «вредной» инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости

В партии «Единая Россия» считают что инициатива снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 км/ч вредна и не сможет улучшить безопасность на дорогах. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили», - говорится в Telegram-канале партии.

Турчак также подчеркнул, что систему штрафов в целом следует рассматривать как способ обеспечения безопасности на дорогах и призвал не вводить какие-либо изменения без предварительных обсуждений.

Ранее власти Москвы передало в федеральное правительство и МВД предложения по снижению нештрафуемого порога скорости на дорогах Москвы с 20 до 10 км/ч. Соответствующее заявление сделал заместитель мэра города и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.