Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Турчак назвал «вредной» инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости

Алексей Курильченко
17:26 31.01.2022
По мнению представителя партии «Единая Россия», данная инициатива не сможет улучшить обстановку на дорогах.
Турчак назвал «вредной» инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

В партии «Единая Россия» считают что инициатива снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 км/ч вредна и не сможет улучшить безопасность на дорогах. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили», - говорится в Telegram-канале партии.

Турчак также подчеркнул, что систему штрафов в целом следует рассматривать как способ обеспечения безопасности на дорогах и призвал не вводить какие-либо изменения без предварительных обсуждений.

Ранее власти Москвы передало в федеральное правительство и МВД предложения по снижению нештрафуемого порога скорости на дорогах Москвы с 20 до 10 км/ч. Соответствующее заявление сделал заместитель мэра города и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.