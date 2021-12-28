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Власти Москвы предложили снизить вдвое нештрафуемый порог скорости

Роман Захаров
17:21 28.12.2021
Столичные власти считают, что после принятия такой меры количество автомобильных аварий может снизиться на 35%.
Власти Москвы предложили снизить вдвое нештрафуемый порог скорости
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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Столичное руководство передало в федеральное правительство и МВД предложения по снижению нештрафуемого порога скорости на дорогах Москвы с 20 до 10 км/ч. Соответствующее заявление сделал заместитель мэра города и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», - объяснил чиновник в беседе с РБК.

Ликсутов при этом высказал мнение, что благодаря такому изменению российская столица станет безопаснее, перестанет отличаться в худшую сторону от любого другого мегаполиса в мире, где нештрафуемый порог скорости составляет от 0 до 5 км/ч.

Чиновник убежден, что после принятия такой меры количество автомобильных аварий снизится по меньшей мере на 35%, а уровень смертности от них - в три-четыре раза. В то же время он уточнил, что там, где может быть быстрое движение (за городской чертой), неснижаемый порог 20 км/ч можно оставить.

Кроме того, заммэра Москвы считает, что снижение нештрафуемого порога скорости позволит снизить число заторов на трассах.

«Как только количество ДТП в день переваливает за две тысячи, сразу добавляется два балла загруженности дорог, и для всех московских автомобилистов немедленно увеличивается время в пути и падает скорость», - сообщил Ликсутов.

Он добавил, что сейчас для снижения порога созданы все предпосылки, а МВД, по его словам, уже выставляет требования к точности измерения камеры фотовидеофиксации в пределах 3 км/ч.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России могут снизить допустимое количество алкоголя в крови водителя во время вождения.

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