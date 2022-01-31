Гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» наградили Звездой Героя России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова Звездой Героя России за вклад в разработку новейших образцов высокоточного оружия. Под его же руководством ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» для истребителя 5-го поколения.

Первая в мире гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» способна преодолеть расстояние свыше 1 000 километров на скорости в 9 Махов. Защиты от нее сейчас не существует ни у одной страны. Госкомиссия по итогам испытаний рекомендовала принять «Циркон» на вооружение Военно-морского флота.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» поставляет почти все авиационное и 70% морского высокоточного вооружения для Министерства обороны РФ.

Продукция корпорации вызывает интерес не только у российских, но и у зарубежных специалистов. Самонаводящиеся Х-38МЭ класса «воздух-поверхность» уничтожат бронетехнику или командные центры, а противокорабельные Х-35УЭ, выпущенные с корвета или с берегового ракетного комплекса «Бал-Э», сведут на нет превосходство флота противника.

«С одного дивизиона "Бала" в течение 5-10 минут можно выпустить 32 ракеты, каждая из которых может уничтожить надводную цель до 5 000 тонн, а сама ракета весит 600. Здесь соблюден принцип, когда средство поражения значительно дешевле, чем та цель, против которой оно работает», - рассказал Герой России, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», член бюро правления ОООР «СоюзМаш России» Борис Обносов.

За 20 лет с момента основания корпорации в нее вошли четыре десятка конструкторских бюро, опытные и серийные заводы, расположенные по всей стране. Ежегодно создаются новые исследовательские лаборатории, модернизацию проходят цеха, а для сотрудников возводят жилые дома. Всего над созданием высокоточного оружия работают больше 50 тысяч человек.

Ежегодно перспективные модели выставляют на авторитетных выставках - в том числе Международном военно-техническом форуме «Армия».