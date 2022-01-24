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Путин поздравил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летием

11:57 24.01.2022
Глава государства подчеркнул, что компания является одним из крупнейших производителей вооружения и военной техники в нашей стране.
Путин поздравил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летием
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поздравил с 20-летним юбилеем корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

«Отмечая юбилей корпорации, вы отдаете дань глубокой признательности многим поколениям своих предшественников - талантливых, преданных делу людей - ученых, конструкторов, инженеров, специалистов - настоящих, крепких профессионалов», - сказал президент.

Путин отметил, что коллектив компании вносит весомый вклад в развитие отечественной оборонки и наращивание боевой мощи Вооруженных сил страны.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) является одной из крупнейших российских оборонно-промышленных корпораций. Специализируется на разработке и производстве противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения.

Продукция пользуется большим спросом на мировом рынке вооружений и успешно применяется Вооруженными силами РФ. Всего в корпорацию входит 39 предприятий. На сегодняшний день особое внимание КТРВ уделяет развитию перспективных технологий производства.

Материал подготовил Андрей Аркадьев

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