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Морпехи Каспийской флотилии изрешетили «противника» из автоматов АК-74 в Дагестане

16:22 31.01.2022
Стрельбы велись с места по неподвижным и движущимся целям из различных положений и со сменой огневой позиции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Морские пехотинцы Каспийской флотилии отстрелялись из автоматов Калашникова АК-74 на полигоне Аданак в Дагестане, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Военнослужащие выполняли стрельбу с места по неподвижным и движущимся целям из различных положений и со сменой огневой позиции. Также было отработано метание ручных гранат», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что цель занятий - отработка ведения оборонительного боя в замкнутом пространстве.

Автомат Калашникова АК-74 создан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974-м. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК - 485 миллиметра. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы - примерно 600 выстрелов в минуту.

АК-74 стал первым советским автоматом, разработанным под малоимпульсный патрон 5,45Х39. Показатель кучности и точности стрельбы стал лучше по сравнению с АК. Сам автомат получился легче своего предшественника, в том числе за счет уменьшения калибра.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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