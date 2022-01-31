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Кузнецова рассказала, как запрет доступа в Интернет остановит педофилов

Алексей Курильченко
16:38 31.01.2022
По словам бывшего детского омбудсмена, из-за активности детей в соцсетях число преступлений против их половой неприкосновенности существенно возросло.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Бывший уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала «Звезде» о подготовке целого ряда инициатив для обеспечения защиты половой неприкосновенности детей. Она отметила, что в комплекс мер входят запрет доступа в Интернет для преступников, пожизненный надзор и многое другое.

«Преступники могут использовать Интернет, например, для того, чтобы добраться до ребенка, войти в доверие, узнать личную информацию. И запрет на доступ в Интернет для таких преступников - это часть целого комплекса инициатив. Известно, что президент подписал закон о пожизненном наказании за преступления против половой неприкосновенности, и логичным продолжением которого могут стать ограничения доступа в Интернет, и пожизненный административный надзор, и отмена условно-досрочного освобождения и так далее», - сказала Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы также отметила, что, по данным Следственного комитета, за девять месяцев 2021 года только по направленным в суд уголовным делам потерпевшими от интернет-преступлений против половой неприкосновенности признаны больше одной тысячи детей. По ее словам, из-за высокой активности подростков в соцсетях преступная деятельность педофилов также усилилась.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил насильственные действия впервые в отношении двух и более несовершеннолетних. Закон предусматривает, что максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы может быть назначено, если гражданин совершил повторное преступление в отношении половой неприкосновенности ребенка.  

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