В стране и мире Борис Щербаков снова госпитализирован с коронавирусом Алексей Курильченко Благодаря вакцинации организм артиста уже поборол вирус. © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Читайте нас на: Народный артист России Борис Щербаков был снова госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией. Как сообщил «Звезде» сын актера Василий, благодаря вакцинации организм уже поборол вирус. «У него (Бориса. - Прим. ред.) уже отрицательный ПЦР-тест на коронавирус на следующий день после госпитализации. У него высокое число антител благодаря вакцинации и ревакцинации, и в том числе благодаря опыту и профессионализму врачей 52-й больницы организм уже победил коронавирус. Его понаблюдают один-два дня и выпустят», - рассказал Василий. В августе прошлого года Щербаков был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Как сообщил «Звезде» актер, подозрение не подтвердилось, однако наблюдается ослабление иммунитета. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика