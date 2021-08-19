«Ослаб иммунитет»: Борис Щербаков госпитализирован с подозрением на COVID-19

Народный артист РФ Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Как сообщил «Звезде» актер, подозрение не подтвердилось, однако наблюдается ослабление иммунитета.

«Я лежу в больнице с подозрением на COVID. Подозрение не подтвердилось, у меня просто очень ослаб иммунитет, и я решил его повысить немножко, подкрепить и с удовольствием нахожусь на лечении. Я здесь отдыхаю, великолепные условия, хорошо кормят», - рассказал артист.

В октябре прошлого года в СМИ также поступили слухи о госпитализации Щербакова. Артист тогда опроверг эту информацию.