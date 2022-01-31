Усиление боевого потенциала: в чем уникальность пополнивших авиапарк Балтфлота истребителей Су-30СМ2

На аэродром в городе Черняховске Калининградской области прибыли четыре модернизированных сверхманевренных многофункциональных двухместных истребителя Су-30СМ2. Они вошли в состав смешанного полка морской авиации Балтийского флота.

Экипажи совершили перелет с завода-изготовителя в Иркутске. В Калининградской области их ждала торжественная встреча с участием командования морской авиации Балтфлота и личного состава авиаполка.

Автор «приветственного пилотажа» перед посадкой - Герой России, летчик-испытатель Вячеслав Аверьянов. Он прилетел на Балтфлот за штурвалом одной из машин, чтобы сдать в эксплуатацию местным военным летчикам один из лучших, по его мнению, истребителей.

«Возможности по обнаружению большие, может много целей сопровождать, ставить на атаку и обстреливать. Раз. Второе - хорошая навигация. Третье - если ближний бой, то очень высокие маневренные характеристики», - отметил Аверьянов.

Олег Шевченко - один из молодых летчиков, на Балтике служит всего четыре года. Лично принимал на заводе новые Су-30СМ2 и перегонял их в Калининградскую область.

«Произвели полностью модернизацию, заменили авионику на данном самолете, то есть полностью ушли от иностранных блоков. На данном самолете стоят теперь только отечественные блоки, что, в свою очередь, позволяет быстрее ремонтировать их, надежность авиационной техники тоже выросла», - рассказал Шевченко.

Степень модернизации настолько глубокая, что Су-30СМ2 иногда называют двухместной версией самого современного на сегодняшний день истребителя Су-35С поколения 4 ++. По оценкам специалистов, всего четыре новых многофункциональных истребителя усилят боевой потенциал смешанного авиаполка морской авиации Балтфлота минимум в полтора раза.

Новые Су-30СМ2 войдут в состав дежурных сил и в самое ближайшее время заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства над самым западным регионом страны.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин