Связисты на снегоходах отразили атаку «диверсантов» и перевезли «секретные документы» под Хабаровском

Доставить секретные документы, не дав перехватить их условному противнику - такую задачу поставили перед связистами Восточного округа на учениях под Хабаровском.

Военнослужащие выполняли задание на новейших снегоходах «Беркут-2» - это единственная в своем роде машина, оборудованная кабиной. На маршруте движения диверсионная группа условного противника устроила засаду и начала обстреливать военнослужащих из автоматов. Связисты ответили на атаку огнем и обезвредили нападавших.

Ранее под Хабаровском прошли учения подразделений РЭБ Восточного округа. Выйдя на марш, военнослужащим пришлось отразить атаку условных диверсантов на их колонну, а затем развернуть комплекс радиоэлектронной борьбы.